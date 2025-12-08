«Адамас» ищет покупателя на свой бизнес

Владельцы сети «Адамас» ищут покупателя на свой бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, основным претендентом на приобретение актива выступает MIUZ Diamonds, готовая заплатить за него от 3 до 5 млрд руб. Представители обеих компаний не дали комментариев изданию.

Сеть «Адамас» столкнулась с финансовыми трудностями из-за банкротств дочерних структур, включая «Адамас-ювелирторг» и «Адамас-ювелир». В результате рыночная доля компании снизилась примерно до 2%, тогда как у MIUZ — 5%, а у конкурентов Sunlight и Sokolov — 20% и 13% соответственно.

Эксперты считают, что приобретение позволит MIUZ быстро расширить присутствие в регионах. Синергия возможна за счет сильных производственных позиций MIUZ и налаженных каналов сбыта «Адамаса».

Несмотря на временные всплески продаж, рынок ювелирных изделий демонстрирует снижение. Так, по данным Федеральной пробирной палаты, продажи серебряных и золотых изделий сократились на 4,7% за январь—октябрь 2025 года, до 52,7 млн штук, а «Чек Индекс» фиксирует падение числа покупок на 5% год к году.

Компания «Адамас» была основана в 1993 году. Сейчас она управляет более чем 200 магазинами в 80 городах России. Выручка АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 52,3 млн руб.

MIUZ Diamonds, образованная на базе Московского ювелирного завода, в 2024 году получила выручку 23,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 2,5 млрд руб. Эксперты предполагают, что текущая сделка может стать частью волны консолидации в ювелирной рознице после продажи сети Sokolov.