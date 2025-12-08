Российские маркетплейсы попросили ограничить

Крупные российские торговые сети объединились с банками и попросили правительство ограничить финансовую активность маркетплейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину подготовили руководители «Детского мира», «М.Видео», DNS и других ритейлеров. Они просят запретить интернет-площадкам финансировать скидки за счет повышения комиссий для продавцов. Скидки должны оставаться обычным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов, заявил глава «М.Видео» Феликс Либ.

Помимо ограничения деятельности маркетплейсов торговые сети добиваются отмены льготного порога в 200 евро для ввоза товаров физлицами. Действующие нормы создают неравные условия для отечественных производителей, жалуются продавцы.