Примерно треть компаний в РФ ожидает снижения расходов на зарплаты

Треть компаний ожидает сокращения фонда оплаты труда из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ), говорится в исследовании «Яндекса» и «Яков и партнеры». Компании опросили 150 технических директоров крупных российских игроков из 16 отраслей, 150 поставщиков ИИ-решений и свыше 3,5 тысячи пользователей.

В частности, снижение прогнозируют 34% компаний из продвинутых отраслей и 32% из прочих. Опрошенные видят в ИИ инструмент перераспределения задач и повышения производительности, а не средство сокращения штата. В то же время компании из секторов ритейла, электронной торговли, телеком и медиа, банкинга и страхования, транспорта и недвижимости считают ИИ источником роста выручки за счет улучшения работы с клиентской базой.

В исследовании отмечается, что компании не готовы снижать планы по найму персонала или же оптимизировать число сотрудников для получения реального финансового эффекта на фонд оплаты труда.

Суммарный эффект от внедрения ИИ в течении года оценивается опрошенными компаниями в 13-21% EBITDA. Это выше среднего уровня по рынку равного 11% и в два-три раза выше, чем в прочих отраслях, где ожидания ограничиваются диапазоном 5–10%.

К 2030 году экономический эффект от использования ИИ может достигнуть 7,9-12,8 трлн рублей в год или 5,5% прогнозного ВВП.

«Эффект складывается не только из оптимизации затрат, но и из новой выручки за счет продуктовых инноваций и трансформации бизнес-моделей. В технологическом разрезе наибольший вклад формируют генеративный ИИ и компьютерное зрение, в отраслевом — наибольшая удельная эффективность фиксируется в digital-ориентированных индустриях», — отмечается в исследовании.

В августе Frank Media стало известно о планах Сбербанка сократить до 20% сотрудников центрального аппарата или около 5 тысяч человек Frank Media.

В ноябре глава «Сбера» Герман Греф, выступая на мероприятии с Владимиром Путиным, подтвердил планы кредитной организации уволить 20% сотрудников центрального аппарата до конца года. Под сокращение попадет персонал, «который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», отчитался он.