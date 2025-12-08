К Wildberries отправили претензию за продажу одежды под брендом Aurus

Производитель одежды, обуви и сумок Aurus Cashmere отправил маркетплейсу Wildberries досудебную претензию из-за продажи на площадке товаров якобы под брендом Aurus. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил коммерческий директор компании Александр Глазырин.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что Aurus Cashmere добивается изъятия этой продукции из оборота и ее ликвидации, а также выплаты компенсации в размере 1,2 миллиарда руб. Если требование не удовлетворят, компания обратится в полицию.

— Они получили наш документ, я скажу больше, даже Минпромторг тоже им отправил нашу досудебную претензию, — подчеркнул Глазырин.

По его словам, самая дешевая сумка Aurus стоит один миллион рублей, а стоимость кашемирового костюма составляет 2,5 миллиона рублей. При этом кашемировые ткани, которые производит компания, «не уступают по качеству Loro Piana и Brunello Cucinelli». При этом на маркетплейсе можно найти штаны под брендом Aurus стоимостью две тысячи рублей, передает РБК.

24 ноября в СМИ появилась информация о том, что российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за продажи карнавальных масок с его лицом на маркетплейсах Ozon и Wildberries.