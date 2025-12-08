Путин разрешил СП "Роснефти" с Shell сделки по доле в КТК

Президент РФ Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell сделки с принадлежащими им акциями "Каспийского трубопроводного консорциума - Р". Соответствующее распоряжение было подписано президентом 8 декабря.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Каспийский трубопроводный консорциум - Р", принадлежащими "Роснефть - Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft - Shell Caspian Ventures Limited)", - отмечается в документе.