Европейский банк запустил процесс по уходу с российского рынка

Компания «ПР-лизинг» приобрела у «Юникредит-лизинга» крупный портфель долгосрочных контрактов. Покупатель подтвердил эту информацию «Коммерсанту», отказавшись назвать сумму сделки, которая прошла в долларах. Для ее финансирования «ПР-лизинг» использовал выпуск квазивалютных облигаций с амортизацией, синхронизированной с лизинговыми платежами. Приобретение «дочки» Юникредитбанка — часть стратегии приобретения рыночных портфелей, заключили в компании. В Юникредитбанке на запрос издания не ответили.

Источники газеты уточнили, что остальная часть портфеля, не вошедшая в сделку с «ПР-лизингом», будет погашена в ближайшее время. Эксперты, опрошенные изданием, обращают внимание, что покупка портфеля, а не компании целиком — сложный процесс, но в случае с иностранным бизнесом это оправдано. В противном случае пришлось бы получать согласие на проведение сделки со стороны президента, правительственной комиссии и регулятора. При этом компания могла бы реализовать продажу не более чем в 40% от реальной стоимости плюс внести в бюджет РФ 35%-ый взнос от стоимости актива.

О намерении UniCredit активизировать процесс выхода с российского рынка могут свидетельствовать кадровые перестановки. По данным источника «Коммерсанта», свой пост покинул председатель правления Кирилл Жуков-Емельянов, проработавший в банке около двадцати лет. Из компании также уходят член правления и руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов, а также операционный директор Ольга Петрова. Уход сразу нескольких ключевых топ-менеджеров источники издания рассматривают как шаг в сторону потенциальной продажи банка.

В Юникредитбанке от комментариев отказались, в UniCredit Group запрос также остался без ответа. Собеседники газеты допускают, что банк может реализовать сценарий, аналогичный кейсу «Интезы», то есть существенно сократить свое присутствие в России до минимального уровня.

В начале ноября 2025-го глава UniCredit Андреа Орчел заявил в интервью Financial Times, что российское подразделение будет «практически исключено» из группы к 2026 году. Тогда он подчеркнул, что приверженность уходу из России «абсолютно ясна», но процедура осложняется юридическими и регуляторными препятствиями.