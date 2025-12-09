Перевозки на железных дорогах в России рухнули

За первые три квартала погрузка 30 крупнейших железнодорожных операторов в России упала на 6,9 процента по сравнению в тем же периодом 2024 года и на 11,2 процента — с результатом января-сентября 2023-го. Об этом со ссылкой на рейтинг Infoline Rail Russia Top пишет «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Самое сильное падение демонстрирует идущая на втором месте Федеральная грузовая компания, входящая в ОАО «РЖД». За отчетный период ее погрузка рухнула на 30,3 процента, до 54,3 миллиона тонн. В свою очередь лидирующая Первая грузовая компания даже на падающем рынке увеличила погрузку на 3,2 процента, до 98,8 миллиона тонн.

Более чем в 2,5 раза, до 175,5 тысячи единиц, вырос и парк грузовых вагонов, не задействованных в перевозках. На 31,5 процента, до 127,2 тысячи единиц, увеличилось число неисправных вагонов, что эксперты объясняют массовым отказом от капитальных ремонтов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что текущий год для железнодорожных операторов выглядит очень непростым, но следующий, скорее всего, окажется еще хуже. РЖД собирается, помимо уже произведенной базовой индексации тарифа на 10 процентов, второй год подряд поднять плату за порожний пробег на 10 процентов.

Если сборы за перевозку грузов операторам еще передается переложить на отправителей, то порожний пробег в текущих условиях им приходится оплачивать самостоятельно. Другой крупной статьей расходов остается плата за отстой, которая на самых загруженных дорогах доходит до тысячи рублей за один вагон в сутки.

Также в несколько раз выросли расходы на капитальный ремонт полувагонов, так что в совокупности доходность оперирования по большинству видов подвижного состава находится в угнетенном состоянии. Поэтому, констатирует эксперт, финансового резерва для покрытия убытков не осталось.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук согласен с тем, что улучшения состояния операторов железнодорожного грузового парка ждать не приходится. На фоне роста тарифов подержать компании мог бы рост погрузки, но его аналитики не ожидают.

Между тем РЖД вряд ли согласится улучшить условия для операторов из-за сложного финансового положения. К решению проблем компании, долги которой уже достигли четырех триллионов рублей, подключилось правительство. По данным СМИ, в списке возможных способов поддержки холдинга фигурируют повышение тарифов на перевозки грузов, ускорение выдачи субсидий и перенос уплаты налогов.