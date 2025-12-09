Маркетплейсы являются одними из крупнейших налогоплательщиков в России, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), комментируя предложение главы Сбербанка Германа Грефа уравнять налогообложение офлайн-магазинов и маркетплейсов.

"Маркетплейсы - одни из крупнейших налогоплательщиков в стране. Налоговая нагрузка на доход маркетплейсов выше, чем на доход розничных сетей в офлайне", - отметили в компании.

Ввиду особенностей бизнес-модели маркетплейсы являются ключевым каналом продаж для предприятий МСП. Малому и среднему бизнесу в соответствии с правительственной политикой предоставлено право применять спецрежимы для дальнейшего роста и развития (вне зависимости от канала реализации их товаров). При этом в последние годы разрыв между общей и упрощенной системой снижается, подчеркнули в РВБ.

Глава Wildberries обратилась к ЦБ и правительству

Маркетплейсы также способствуют обелению малого и среднего бизнеса и все расчеты с продавцами осуществляются в безналичном порядке. Кроме того, маркетплейсы - участники эксперимента ФНС, направленного на предупреждение налоговых рисков продавцов на цифровых платформах. По недавней оценке руководителя ФНС Даниила Егорова, риски нарушения налогового законодательства есть лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах.

При этом благодаря платформам стабильно растет число МСП в стране, что приводит к повышению объема отчислений в бюджет, добавили в компании.