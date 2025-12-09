Оператор «Турецкого потока» переедет в Венгрию

Компания South Stream Transport B. V., принадлежащая Газпрому и выступающая оператором газопровода «Турецкий поток», переносит свою штаб-квартиру в Венгрию.

© Вечерняя Москва

Такое решение было принято после ареста ее активов по решению суда в Нидерландах, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, управляющей газопроводом «Турецкий поток». А теперь хорошие новости: переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями, — написал дипломат в соцсетях.

28 ноября в Черном море на расстоянии 28 миль от берега Турции танкер Kairos, который следовал в Новороссийск, загорелся из-за «внешнего воздействия». Власти провинции Коджаэли подтвердили факт пожара на судне. 1 декабря СМИ сообщили, что ВСУ подтвердили, что стоят за атаками морских беспилотников на два танкера около побережья Турции.

Впоследствии Сийярто заявил, что Венгрия и Турция осуждают атаки Вооруженных сил Украины на трубопроводы, ведущие из России, и ее танкеры в Черном море.