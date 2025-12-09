Главный производитель спирта в России переедет в Татарстан

Крупнейший в России производитель водки АО «Татспиртпром» и лидер по выпуску спирта АО «Росспиртпром» ведут подготовку к слиянию в один холдинг с сохранением юридических лиц. Об этом рассказал Татарстана Фаниль Аглиуллин.

По его словам, модель взаимодействия в рамках одной структуры не предусматривает изменения специализации. Казанская компания по-прежнему будет в первую очередь заниматься выпуском ликеро-водочных изделий, а «Росспиртпром» — производством основного сырья.

Головные офисы обеих частей холдинга теперь будут находиться в Казани, то есть производитель спирта переведет руководство из Москвы.

Аглиуллин отметил, что такие изменения означают формирование новой налоговой базы для республики. За счет этой сделки «Татспиртпром» намерен увеличить объемы выпуска напитков через получение доступа к новым брендам и выйти в ранее не охваченные сегменты рынка и регионы.

«Татспиртпром» принадлежит правительству Татарстана через АО «Связьинвестнефтехим». В него входят два спиртовых и два ликеро-водочных завода, а также винзавод Vigrosso в Казани.

Под управлением «Росспиртпрома» находятся восемь спиртовых заводов. Компания была создана в 2009 году, а приватизирована в 2024-м. Покупателем выступило ООО «Бизнес-Альянс».

Для завершения сделки нужно разрешение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По словам Аглиуллина, в компаниях надеются, что необходимые процедуры удастся пройти к концу года.

Ранее Федеральная служба по контролю за алкогольными табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сообщила, что с января по ноябрь 2025 года производство алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократилось на 6,7 процента.