Warner Bros. ответил на предложение Paramount о полном поглощении
В конгломерате Warner Bros. Discovery прокомментировали предложение Paramount Skydance о полном поглощении, ставшее реакцией на новость о продаже WBD сервису Netflix.
Как сообщает портал Screen Rant, совет директоров Warner Bros. официально заявил, что рассмотрит предложение и вынесет решение в течение 10 рабочих дней.
Paramount предлагает полное поглощение медиаконгломерата по 30 долларов наличными за каждую акцию - в полном объеме сумма составит 108,4 миллиарда. Компания также заявила, что готова оплатить сразу всю сумму без каких-либо дополнительных условий.
В случае с Netflix речь идет о более сложной и смешанной оплате - 23,25 доллара наличными и 4,50 доллара акциями. Из-за того, что указанные значения могут колебаться, WBD в сделке с сервисом имеет совокупную стоимость 82,7 миллиарда.
"Мы уверены, что наше предложение укрепит Голливуд. Это соответствует интересам творческого сообщества, потребителей и кинотеатральной индустрии. Мы считаем, что они выиграют от усиления конкуренции, увеличения инвестиций в контент, роста выпуска фильмов в прокат и большего количества картин в кинотеатрах, которые станут результатом предлагаемой нами сделки", - говорит глава компании Paramount Skydance Дэвид Эллисон.