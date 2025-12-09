Warner Bros. ответил на предложение Paramount о полном поглощении

В конгломерате Warner Bros. Discovery прокомментировали предложение Paramount Skydance о полном поглощении, ставшее реакцией на новость о продаже WBD сервису Netflix.

Как сообщает портал Screen Rant, совет директоров Warner Bros. официально заявил, что рассмотрит предложение и вынесет решение в течение 10 рабочих дней.

Paramount предлагает полное поглощение медиаконгломерата по 30 долларов наличными за каждую акцию - в полном объеме сумма составит 108,4 миллиарда. Компания также заявила, что готова оплатить сразу всю сумму без каких-либо дополнительных условий.

В случае с Netflix речь идет о более сложной и смешанной оплате - 23,25 доллара наличными и 4,50 доллара акциями. Из-за того, что указанные значения могут колебаться, WBD в сделке с сервисом имеет совокупную стоимость 82,7 миллиарда.