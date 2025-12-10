Крупнейшие продуктовые сети России в 2025 году замедлили темпы экспансии: за девять месяцев открыто около 5,3 тыс. новых точек — на 30% меньше, чем годом ранее. Совокупный прирост торговых площадей у топ-200 ретейлеров снизился почти на 10%, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

За девять месяцев текущего года заметнее всего снизилась динамика открытия новых торговых площадей у «Красного & Белого» — на 73,3%, до 53,7 тыс. м2, «Ярче» — на 39,98%, до 30,88 тыс. м2, и «Магнита» — на 23,83%, до 341,33 тыс. м2.

Эксперты среди причин называют падение покупательской активности и рост издержек. Покупатели стали экономнее, трафик ослаб, а расходы на строительство и оборудование выросли. В таких условиях сети сокращают площади магазинов, а фокус смещается в сторону формата «у дома» и франчайзинговых точек.

На фоне сдержанного спроса растет сегмент дискаунтеров — за девять месяцев 2025 года прирост площадей сети дискаунтеров «Находка» увеличился в 3,4 раза год к году, до 47,4 тыс. м2, сети «Доброцена» — в 6,3 раза, до 53,2 тыс. м2, а сетей «Победа» и «Народный амбар» — совокупно на 47,6%, до 39,4 тыс. м2.

Эксперты отмечают, что рынок переживает трансформацию: ретейлеры закрывают неэффективные объекты, развивают омниканальные продажи и готовятся к консолидации через сделки M&A и франшизы.

Цены на продукты сегодня: ощутимый рост и новые ограничения

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре продажи базовых продуктов начали снижаться: продажи молока упали на 8%, гречки — на 9%, риса — на 10%.