АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе

Глава "Автоваза" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня президент АО "Автоваз" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года. Думаю, дополнительно тут никаких комментариев не нужно", - сказали в пресс-службе.

На четырехдневный график автопроизводитель перешел 29 сентября 2025 года.