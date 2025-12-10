Сбер планирует направить на дивиденды 50% от прибыли по итогам 2025 года

В 2026 году «Сбер» планирует направить на дивиденды 50% от прибыли, полученной в 2025-м. Об этом в ходе Дня инвестора заявил его президент Герман Греф. По итогам 11 месяцев банк уже заработал 1,56 трлн рублей.

Из его слов следует, что банк сохраняет ключевые цели на 2026 год — поддержание уровня рентабельности капитала на отметке в 22%, и уровня достаточности капитала на отметке в 13,3%.

Также он ждет «нормализации кредитной активности», и прогнозирует темп роста кредитования на уровне 9-11%.

Греф оценил ожидает эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в 2026 году в 550 млрд рублей.

Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов продолжил тему достаточности капитала банка, заявив, что кредитная организация не может позволить себе опуститься ниже отметки 13,3%, несмотря на позволение это сделать со стороны ЦБ. По словам Скворцова, именно решение сохранять достаточность капитала на соответствующем уровне позволяет Сбербанку не терять свою долю на рынке, платить дивиденды и оставаться «в комфортной зоне».

Согласно отчетности банка по МСФО, представленной по итогам трех кварталов 2025-го, достаточность капитала банка находилась на уровне 13,4%.

Скворцов также поделился прогнозами по стоимости риска — «Сбер» снизил его до 1,4% (за три квартала 2025-го — 1,5%), по марже — она должна составить 5,9% в 2026-м. В «Сбере» ожидают прирост чистого комиссионного дохода по итогам 2026-го на 5-7% в сравнении с 2025-м. Соотношение расходов к доходам запланировано на уровне 30%.

«С точки зрения розничного портфеля мы считаем, что пик роста рисков пройден, — заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. — Мы видим стабилизацию, стоимость риска (COR) за девять месяцев составляет 2,7%».

На 2026 год у него позитивный прогноз.