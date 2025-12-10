Xiaomi закроет свыше 1000 магазинов

Старший вице-президент Xiaomi Group и президент Xiaomi China Ван Сяоянь подтвердил решение о масштабной оптимизации розничной сети компании. Согласно внутреннему уведомлению для партнеров-дилеров, будут закрыты свыше 1000 магазинов в Китае, открытых до 1 января 2025 года, которые соответствуют критериям низкой эффективности и убыточности. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Компания возьмет на себя единовременные затраты на адаптацию в размере 27,26 млн юаней (около $3,8 млн) для поддержки процесса закрытия. По оценкам Xiaomi, эта мера позволит сократить ежегодные убытки партнеров до 72,46 млн юаней (около $10 млн), что является компромиссом между краткосрочным финансовым воздействием и долгосрочной устойчивостью сети.

Дилеры, которые решат продолжить работу в помеченных к закрытию точках, с 1 января 2026 года лишатся поддержки менеджеров магазинов, назначаемых компанией. Xiaomi перестанет покрывать кадровые расходы для этих локаций, полностью перенося операционные риски на партнеров.