Какие компании могут объявить о банкротстве: поставщик смартфонов и крупные заводы

Некоторые компании в России могут в скором времени объявить о банкротстве. Подробности — в материале «Рамблера».

TFN

В январе 2026 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Сбера» о признании банкротом компании TFN, которая занимается продажей смартфонов, автотоваров и оптики, пишет Forbes.

Во втором полугодии 2025 года TFN, ставший вторым крупным дистрибьютором электроники, столкнулся с претензиями кредиторов из-за ситуации, похожей на ту, что произошла с «Марвел-Дистрибуцией». Банки и партнеры потребовали от нее 62 миллиарда рублей в рамках банкротства.

Аналитики считают, что положение торговых компаний стало нестабильным из-за ухода крупных иностранных производителей с рынка и последствий санкций. Дополнительными негативными факторами стали рост стоимости заимствований и снижение продаж смартфонов из-за падения потребительского спроса и увеличения серого рынка.

«Камский кабель», «Пермалко» и «Кама»

ООО «Гермес Регион», занимающаяся грузоперевозками, намерена признать несостоятельными три крупных промышленных предприятия Пермского края: ООО «Камский кабель», производителя кабелей, АО «Пермалко», алкозавод, и ООО «Кама», бумкомбинат, передает business.ru.

Компания уже направила аналогичные уведомления более чем 25 предприятиям в России, планируя завершить эту кампанию к концу 2025 года. Среди потенциальных должников также значатся крупный дистрибьютор овощей и фруктов «Эко-Культура-Трейд» с выручкой свыше 43 млрд рублей и винодельня «Поместье Голубицкое» из Краснодарского края.

Финансовые показатели ООО «Гермес Регион» демонстрируют стабильность: в 2024 году чистая прибыль компании достигла 2,8 млн рублей при общей выручке 4,6 млрд рублей.

«Воловский комбиркомовый завод»

Также потенциальный банкрот — «Воловский комбиркомовый завод», пишет mk.ru. Однако сообщается, что иск о банкротстве тульского предприятия со стороны московской компании ООО «Провими» уже четыре раза оставлен без движения.

Причина – неуплата госпошлины в 100 тысяч рублей и отсутствие подтверждающих документов. Представитель ООО «Провими» Светлана Рябова подписала заявление о банкротстве, но не приложила необходимые документы, подтверждающие её полномочия.