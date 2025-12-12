Центробанк лишил лицензии «Индустриальный Сберегательный Банк» в связи с многочисленными нарушениями законодательства и рискованной кредитной политикой.

Банк занимал 225 место по величине активов среди российских кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что основанием стали нарушения федеральных законов, неоднократные меры воздействия и нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, а также кредитная политика, ориентированная на высокорискованных заемщиков. По оценке Центробанка, банк систематически недооценивал кредитные риски, а также проводил крупные подозрительные операции с выводом средств.

Отмечено, что руководство и собственники ИС Банка не приняли эффективных действий для снижения выявленных рисков. Первые сведения о противоправных операциях переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Одновременно аннулирована лицензия банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Назначена временная администрация, которой поручено обеспечить работу банка до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Все полномочия исполнительных органов с этого момента приостановлены.

