Бельгия поставила ЕС условие своего согласия на изъятие активов России

Бельгия потребовала от других стран — участниц Европейского союза (ЕС) расторгнуть инвестиционные договоры с Россией в качестве одного из условий своего согласия на изъятие российских замороженных активов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Ключевые требования Бельгии включают в себя покрытие другими государствами Евросоюза потенциальных судебных издержек, предъявленных Россией любому государству — члену объединения. Там также содержится требование, чтобы страны не заключали новые инвестиционные договоры с Россией и отменяли все действующие», — передает портал.

Кроме того, авторы материала отмечают, что Люксембург и Бельгия заключили двусторонний инвестиционный договор с СССР в 1989 году, который не был расторгнут до сих пор. Также Бельгия настаивает на том, чтобы депозитарий Euroclear, где хранятся российские средства, «не нес ответственности» за предоставление так называемого репарационного кредита Украине.

10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии (ЕК) конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине.