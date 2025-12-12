Бывший советник Трампа стал консультантом «Лукойла» по продаже зарубежных активов

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца начал работать консультантом международного подразделения "Лукойла" по продаже его зарубежных активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Ланца и его компания Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США по возможной сделке. Он также помог "Лукойлу" продлить лицензию на продажу иностранных активов до 17 января 2026 года. Основным претендентом на покупку называется американский инвестиционный банк Xtellus Partners, предложивший безденежный обмен акций.

По словам источника Politico, Ланца "работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners".

10 декабря США продлили лицензию на операции с нефтяной компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет зарубежными активами "Лукойла") до 17 января 2026 года.

23 октября минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. После этого в "Лукойле" заявили о намерении продать зарубежные активы компании из-за введенных ограничений. Позже там сообщили, что компания ведет переговоры о продаже своих международных активов с несколькими потенциальными покупателями.