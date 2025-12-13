Модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Модный дом Fendi, принадлежащий LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два товарных знака в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом компании. Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 29 ноября 2024 года из Италии.

Товарный знак с повторяющимся изображением логотипа Fendi регистрируются по нескольким классам (№03, 09, 12, 14, 18 и 25) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, духи, сумки, ювелирные изделия, одежду и обувь. Знак Baguette Roma регистрируется по классу №09 МКТУ, включающий в себя, в том числе, различные виды сумок и изделия из кожи, следует из данных Роспатента.

Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) заявил об уходе из России 7 марта 2022 года.