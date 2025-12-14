Доходы X (Twitter) выросли на 17%, но компания всё ещё работает в убыток

X (экс-Twitter), принадлежащий Илону Маску, показал рост выручки в третьем квартале 2025 года. По данным СМИ, доход компании составил 752 миллиона долларов, что более чем на 17% выше показателя за тот же период прошлого года.

За первые девять месяцев 2025 года общая выручка X превысила 2 миллиарда долларов. Однако, несмотря на рост продаж, компания продолжает нести убытки. В третьем квартале чистый убыток составил около 577 миллионов долларов. Основной причиной стали расходы, связанные с «внутренней перестройкой бизнеса и оптимизацией структуры компании».

При этом операционные показатели улучшились. Прибыль до учёта налогов и других обязательных расходов составила примерно 454 миллиона долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Главным источником дохода для X по-прежнему остаётся реклама.

Финансовые данные официально не публиковались, а представители X отказались от комментариев.