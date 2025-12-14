В "Союзмолоке" отреагировали на идею отменить молочным суррогатам льготный НДС

В России ужесточается борьба с молочным суррогатом. Минсельхоз предложил вывести из-под льготной ставки НДС (10%) молочные изделия с заменителями молочного жира. Это ставило добросовестных молочников в неравные условия с производителями молочных имитаций.

В проекте постановления правительства предлагается, в частности, исключить из перечня продуктов, на которые распространяется льготная ставка НДС, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; молокосодержащие продукты, произведенные по технологии сыра; напитки, коктейли, кисели молокосодержащие, творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие и другие изделия с заменителем молочного жира. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года. Таким образом, эти продукты будут облагаться НДС по ставке 22%. Меру предлагается распространить не только на производителей, но и на импортеров.

В "Союзмолоке" назвали принятие решения, исключающего молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира из-под льготной ставки НДС "важным и ожидаемым шагом в системной работе по наведению порядка на молочном рынке".

"Эта мера - не просто фискальное решение, а эффективный экономический инструмент, направленный на достижение двух ключевых целей. Во-первых, она создает справедливые конкурентные условия для добросовестных производителей, которые годами инвестируют в качественное натуральное сырье и технологии. Фальсификация при этом станет не только нарушением закона в части введения потребителя в заблуждение, но и налоговым преступлением. Во-вторых, оно напрямую защищает интересы потребителя", - пояснил "РГ" генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов.

Он уверен, что это приведет к перераспределению спроса в пользу натуральных молочных продуктов и будет способствовать оздоровлению всей отрасли. Белов говорит, что вкупе с другими мерами эта мера уже в 2026 году даст ощутимый эффект и поможет вернуть доверие потребителей к молочной полке.