Известный производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Американская компания iRobot, создатель робота-пылесоса Roomba, подала заявление о банкротстве. Компания планирует перейти в частную собственность своего основного производителя — китайской Picea Robotics, которая спишет ее долги в обмен на 100% акций. Об этом сообщает агентство Reuters.

© iRobot

Решение о реструктуризации связано с растущей конкуренцией со стороны более дешевых азиатских брендов, таких как Ecovacs Robotics, и увеличением таможенных пошлин США. Новые 46-процентные тарифы на импорт из Вьетнама, где iRobot производит технику для американского рынка, увеличили затраты компании на $23 млн в 2025 году. Несмотря на выручку в $682 млн в 2024 году, прибыль iRobot значительно сократилась.

В рамках процедуры банкротства Picea Robotics, уже владеющая долгом iRobot в $190 млн (остаток от кредита 2023 года), также спишет дополнительные $74 млн задолженности по производственному контракту. Прочие кредиторы и поставщики получат выплаты в полном объеме. Компания заверила, что банкротство не повлияет на работу приложений, обслуживание клиентов и поставки продукции.

iRobot, основанная в 1990 году выпускниками MIT, до сих пор занимает 42% рынка робопылесосов в США и 65% в Японии. Однако ее рыночная стоимость упала с $3,56 млрд в 2021 году до около $140 млн. Прежде компания была объектом несостоявшейся сделки по поглощению Amazon за $1,4 млрд, которая была заблокирована регуляторами ЕС.