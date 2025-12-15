ФАС выявила сговор при поставке энергоресурсов для Камчатки на 18 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при поставках каменного угля и дизельного топлива для Камчатского края на сумму свыше 18 млрд рублей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

ФАС признала нарушившими закон о защите конкуренции ряд энергетических, транспортных и логистических компаний, а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт.

По данным службы, антиконкурентное соглашение действовало более десяти лет и охватывало ключевые поставки топлива в регион.

В ведомстве уточнили, что участникам сговора грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Ранее Арбитражный суд Камчатского края поддержал региональные власти в споре с управлением ФАС по вопросу запрета продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Также Федеральная антимонопольная служба выдавала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда из-за взимания дополнительной платы с авиакомпаний.