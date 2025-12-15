Двойная победа Rambler&Co на премии Дзена «Люди слова»

Ключевые СМИ медиахолдинга отмечены в номинациях «Нестандартная подача» и «Спортивное медиа года».

Два издания медиахолдинга Rambler&Co – новостное СМИ «Лента.ру» и спортивный портал «Чемпионат» – вошли в число победителей национальной премии Дзена «Люди слова». Церемония награждения состоялась в конце прошлой недели в московском кинотеатре «Художественный».

Редакция «Ленты.ру» получила награду в номинации «Нестандартная подача». Жюри премии отметило авторский подход издания к созданию новостного контента, умение работать с современными форматами и последовательное развитие уникального стиля, который отличает материалы СМИ.

«Чемпионат» удостоен звания «Спортивное медиа года». Эта победа подтверждает безусловное лидерство портала, его высочайшие стандарты оперативной и аналитической журналистики, а также глубокую экспертизу команды, которая ежедневно создает главные спортивные материалы для миллионов читателей по всей стране.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Это высокая оценка труда наших первоклассных команд. “Лента.ру” и “Чемпионат” – это не просто СМИ, а мощные digital-проекты, которые формируют повестку и задают высокую планку для медиаиндустрии. Мы благодарим и гордимся этим признанием от профессионального сообщества».

Национальная премия Дзена «Люди слова» – одна из ключевых отраслевых наград, отмечающая вклад медиа и журналистов в развитие информационного поля России. Победителей в 14 номинациях определяет экспертное жюри, состоящее из признанных профессионалов индустрии. Победа в премии – маркер качества и влияния медиапроекта.