Индия становится фаворитом инвесторов

Глобальные управляющие фондами, такие как Principal Asset Management, Eastspring Investments, Aberdeen Group и Jefferies, обращают повышенное внимание на Индию для диверсификации инвестиционных портфелей в 2026 году. Рынок страны рассматривается как «хедж» от чрезмерной концентрации в акциях искусственного интеллекта, поскольку его рост движут банки, потребительские компании и сектор услуг, а не волатильные технологические акции. Низкая корреляция с темой ИИ позволяет снизить риски в случае коррекции на рынках США и Китая, пишет Bloomberg.

Привлекательность индийских активов усиливается на фоне восстановления корпоративной прибыли компаний. Ключевыми драйверами роста являются сильная внутренняя экономика (рост ВВП 8,2% в последнем квартале), налоговые реформы, снижение ставки центробанка и ожидаемое подписание торговой сделки с США.

Хотя такие гиганты, как Amazon и Microsoft, вкладывают миллиарды в ИИ-инфраструктуру в Индии, в стране нет крупных публичных «чистых» ИИ-компаний, что делает её фондовый рынок уникальным.