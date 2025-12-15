В России решили назвать водку в честь Трампа

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» решил назвать водку в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».

© Lenta.ru

Предприятие подало заявку на регистрацию бренда Trump, под которым можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки.

За десять месяцев 2025 года продажи водки снизились на 3,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 миллиона декалитров.

КЛВЗ «Кристалл» располагается в Обнинске Калужской области, входит в алкогольную группу «Кристалл». Сейчас заводу принадлежат права на 125 товарных знаков.

Ранее стало известно, что Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ) 8 октября получил декларацию о соответствии на выпуск водки «Путинка Классическая», что дает ему право реанимировать популярный в прошлом бренд. Эксперты полагают, что возвращение на рынок будет сложным из-за высокой конкуренции.