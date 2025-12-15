Wildberries & Russ стала владельцем сети "Рив гош"

Объединенная компания Wildberries & Russ стала владельцем парфюмерно-косметической сети "Рив гош", сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании "Рив гош". Ведущий российский ретейлер вошел в состав компании РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия.

В сентябре 2025 года "Рив гош" начал продажи на Wildberries. В рамках сотрудничества ретейлер подключился к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров. Кроме того, "Рив гош" получил отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики маркетплейса.