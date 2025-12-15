Возможность возвращения McDonald’s в Россию оценили в США

Возвращение McDonald’s в Россию стало бы для компании лучшей рекламой. Так возможности фастфуда из США оценил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи, его слова приводит RTVI.

Успешное возвращение на местный рынок послужило бы для компании хорошую службу. Это был бы сигнал для ушедшего бизнеса, что Россия открыта к подобным сделкам и принимает предприятия обратно.

«Я знаю, что был call option, то есть было соглашение между владельцем "Вкусно — и точка" и McDonald’s о том, что McDonald’s смог бы прийти и купить эту долю обратно. И если бы McDonald’s пришел обратно и это прошло бы успешно, это стало бы самой лучшей рекламой, которую мы смогли бы придумать», — пояснил Эйджи.

McDonald’s объявила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Активы компании в России выкупил предприниматель Александр Говор, открыв на месте американской сети фастфуда рестораны «Вкусно — и точка».

В конце мая 2025 года появился прогноз, что McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Стоимость обратного выкупа будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».