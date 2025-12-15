Молдавия решила изъять у LUKOIL-Moldova топливный терминал у аэропорта Кишинёва

Молдавское руководство приняло решение изъять у компании LUKOIL-Moldova всю топливную инфраструктуру в международном аэропорту Кишинёва.

© Global look

Об этом заявил молдавский премьер Александр Мунтяну, пишет «Интерфакс».

«Совет (по продвижению инвестиционных проектов национального значения — RT.) обязал в течение 20 дней вернуть ситуацию к состоянию, существовавшему до 2005 года, когда инфраструктура топливного комплекса «Аэропорт» была передана компании LUKOIL-Moldova», — указал Мунтяну.

Ранее Аэропорт Кишинёва получил в пользование топливный терминал ЛУКОЙЛа. Об этом заявил глава Минэнерго Молдавии Дорин Жунгиету.

Аэропорт Кишинёва вёл переговоры с ЛУКОЙЛом о покупке активов компании, чтобы избежать дефицита топлива для самолётов.