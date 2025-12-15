Маск установил новый рекорд по размеру состояния

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом написал журнал Forbes.

Журналисты напомнили, что в начале декабря космическая компания SpaceX объявила о публичном предложении о покупке акций. Тогда SpaceX оценили в 800 миллиардов долларов, а августе этот показатель достигал 400 миллиардов долларов. Таким образом состояние Маска увеличилось на 168 миллиардов долларов примерно до 677 миллиардов долларов, что является новым историческим рекордом.

«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.

Ранее Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов. Это произошло в минувшем октябре.