Прокуратура Техаса против телевизоров: Samsung и LG обвинили в незаконном сборе данных

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против пяти крупнейших производителей смарт-телевизоров — Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL. Он обвинил компании в незаконном сборе и продаже пользовательских данных, полученных с помощью технологии автоматического распознавания контента ACR, пишет Mediapost.

По версии прокуратуры, когда на телевизоре включена функция ACR, устройство отслеживает все, что пользователь смотрит — не только в стриминговых сервисах, но и при просмотре кабельного ТВ или использовании подключенных устройств (консолей, Blu-ray и др.). Эти данные используются для создания поведенческих профилей и последующего показа таргетированной рекламы. Как утверждает Пакстон, это происходит без должного информирования и согласия пользователей.

Компании вводят пользователей в заблуждение, используя «теневые интерфейсы» (dark patterns), чтобы склонить их к согласию на сбор данных. Некоторые интерфейсы, например у Samsung, позволяют включить ACR одним кликом, но чтобы отказаться — нужно пройти через несколько уровней меню. Пакстон утверждает, что производители маскируют ACR под безобидные формулировки, например, LG называет эту функцию «Соглашением об обмене информацией о просмотре».

Генпрокурор считает, что все это нарушает закон Техаса о защите прав потребителей, поскольку согласие получено «обманным или манипулятивным способом». Если компании не исправят выявленные нарушения в течение 30 дней, Пакстон намерен дополнить иски обвинениями в нарушении нового закона о защите конфиденциальности Техаса.

Это не первый подобный иск: ранее компания Vizio уже попадала под иски по аналогичным причинам и выплатила несколько миллионов долларов в рамках урегулирования дел о нарушении конфиденциальности.