Сбер запустил сервис «Плати частями» на биометрических терминалах

Сбер стал первой в России компанией, внедрившей сервис «Плати частями» на биометрических терминалах. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что теперь клиенты банка могут разбить стоимость покупки на несколько платежей прямо в момент оплаты.

В Сбере уточнили, что сейчас сервис запущен в пилотном режиме на ограниченной сети терминалов. В ближайшее время он будет поэтапно масштабирован в крупные федеральные розничные сети. На старте доступна рассрочка на сумму до 150 тыс. рублей. В текущий момент «Плати частями» уже используется более чем 1,5 млн человек в онлайн-формате.

При оплате на терминале покупателю может быть предложена кнопка «Оплатить частями» или рекомендация от встроенной ML-модели, которая оценивает склонность к использованию рассрочки. Окончательное решение остается за клиентом.

Для идентификации и оплаты поддерживаются биометрия, технология «Вжух», карта и NFC. Терминалы также позволяют без дополнительных действий оставлять чаевые и оценивать заведения.

«Запуск проекта сервиса «Плати частями» в офлайн откроет новые возможности для наших клиентов. Этот шаг позволяет интегрировать привычный для пользователей онлайн-опыт в реальный мир, предоставляя гибкость и удобство в процессе покупок. Мы уверены, что такое решение, как и другие наши сервисы, будет востребовано на рынке, обеспечивая комфорт и прозрачность финансовых операций», — отметил директор дивизиона «Товарное кредитование» Сбера Дмитрий Блинов.

В банке уточнили, что внедрение сервиса в офлайн стало частью стратегии Сбера по созданию универсального финансового пространства, где клиенты получают единый и удобный доступ к инструментам независимо от канала взаимодействия.