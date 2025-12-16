Платежная компания PayPal подала заявку на получение банковской лицензии в США, стремясь воспользоваться более мягким регуляторным подходом администрации президента Трампа к финансовой индустрии, сообщает Financial Times.

Компания заявила, что направила заявки в Департамент финансовых институтов штата Юта и Федеральную корпорацию страхования депозитов для создания PayPal Bank. Получение банковского статуса поможет ей расширить кредитование малого бизнеса.

Обеспечение капиталом остается серьезным препятствием для малых компаний, которые растут и пытаются масштабироваться, заявил глава PayPal Алекс Крисс. Создание PayPal Bank укрепит бизнес и повысит эффективность, что позволит лучше поддерживать рост малого бизнеса и экономические возможности по всей стране, пояснил он изданию.

PayPal, основанная в 1998 году Максом Левчиным, Питером Тилем и присоединившимся позже Илоном Маском, выдала с 2013 года более $30 млрд в виде займов и капитала свыше 420 тысячам бизнес-клиентов по всему миру. Получение американской банковской лицензии позволит компании снизить зависимость от третьих сторон и предоставить своим клиентам страхование депозитов FDIC.

Заявка PayPal последовала за рядом криптокомпаний и необанков, которые в этом году попытались воспользоваться открытостью администрации Трампа к нетрадиционным финансовым компаниям, входящим в регулируемый банковский сектор. Среди компаний, подавших заявки на банковские лицензии в этом году, — бразильский цифровой кредитор Nubank и криптобиржа Coinbase. Управление по контролю денежного обращения (OCC) на прошлой неделе предоставил условное одобрение на банковскую деятельность компаниям Ripple и Fidelity Digital Assets, отмечает издание.

Американские регуляторы в октябре также одобрили запуск Erebor — банка, поддерживаемого группой известных технологических миллиардеров, связанных с администрацией Трампа, который может заполнить пробел, оставшийся после краха Silicon Valley Bank.