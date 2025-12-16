У торговых сетей потребовали объяснить рост цен на продукты

ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания. Соответствующий запрос ведомство направило в 10 крупнейших федеральных торговых сетей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС России.

В ФАС России отметили, что был проведен анализ средневзвешенных закупочных и розничных цен "на отдельные категории продовольственных товаров" в январе - августе 2025 года "в крупнейших федеральных торговых сетях". По итогам анализа службой были выявлены "случаи установления высоких средневзвешенных наценок" на отдельные продукты питания в некоторых сетях, рассказали в ведомстве, добавив, что служба запросила у организаций пояснения причин высоких наценок.

ФАС России будет изучена информация, предоставленная торговыми сетями на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений службой будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Также для сдерживания цен этим сетям ведомством было предложено рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и дальнейшем ограничении торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными наценками.

ФАС России обратила внимание организаций торговли на то, что необходимо соблюдать принципы ответственного ценообразования в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе в части наценок.

В службе пояснили, что запросы направлены в сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса".