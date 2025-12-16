X5 отреагировала на запрос ФАС о причинах роста цен на продукты

В торговых сетях X5 установлены минимальные наценки на социально значимые товары. На некоторые позиции - наценка нулевая или даже отрицательная.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В торговых сетях X5 минимальные наценки на социально значимые товары, по некоторым товарам установлена нулевая или даже отрицательная наценка", - сказано в сообщении.

Ранее ФАС запросила у торговых сетей пояснения о причинах роста цен на продукты. Соответствующий запрос антимонопольное ведомство направило в 10 крупнейших федеральных торговых сетей: Х5, "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса".

Как отметили в пресс-службе, торговые сети Х5 максимально пытаются сдерживать повышение цен в случае, если поставщики заявляют о росте оптовой стоимости товаров.

"Мы растягиваем повышение во времени или перекладываем его на полку не в полном объеме, принимая дополнительные расходы на себя", - рассказали в Х5.

Так, с 2022 года ретейлер добровольно взял обязательства по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары на уровне 5% в целях повышения их доступности для граждан. Кроме того, в марте 2025 года компания изменила список социально значимых товаров, которые продаются в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток". В качестве меры поддержки населения компания привела собственный список товаров в соответствие с перечнем, установленным постановлением правительства РФ № 530. В каждой из 24 категорий есть товары "первой цены", в отношении которых наценка не может превышать 5%, отметили в пресс-службе.