НСПК: в России падает доля контактных платежей по картам "Мир"

Газета.Ruиещё 1

В России может исчезнуть возможность контактной оплаты картами «Мир». Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт Сергей Бобров в ходе своего выступления на технологической конференции НСПК, передает ТАСС.

Карты «Мир» могут стать полностью бесконтактными
© РИА Новости

По его словам, уже сейчас фиксируется серьезное падение доли контактных платежей по этим картам. Бобров отметил, что на сегодняшний день карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. По мнению эксперта, к 2031 году использование контактного интерфейса станет минимальным.

«Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе», — сказал он.

Бобров добавил, что в системе «Мир» доля бесконтактных транзакций достигла 98,5%.

До этого стало известно, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе. Впервые такая функция стала применяться банками в период пандемии коронавируса, когда у граждан не было возможности посещать банковские отделения.