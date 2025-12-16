Немецкое издание Deutsche Welle* объявили нежелательным в России

Немецкое издание Deutsche Welle* было внесено в реестр нежелательных организаций Министерства юстиции России. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил на сайте ведомства.

Изначально об этом рассказал председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Депутат предупредил, что теперь, после внесения Deutsche Welle* в перечень нежелательных организаций, любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона.

Еще в марте 2022 года Deutsche Welle* объявили иностранным агентом. Уже в августе 2025 года Пискарев предложил включить ее, а также британский фонд British Council** в список нежелательных организаций, заявив, что соответствующие предложения направлены в Генеральную прокуратуру. Ранее ведомство также признало нежелательной организацию Amnesty International**, в которой готовили русофобские проекты, оплаченные пособниками киевского режима.

*Внесено Министерство юстиции России в реестр СМИ-иноагентов.

**Организация признана нежелательной на территории России.