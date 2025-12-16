Портал «Рамблер» запустил первого в России помощника по новостям на базе искусственного интеллекта

Пользователи могут задавать любые вопросы о картине дня и получать ответы со ссылками на первоисточники

Первый в России LLM-портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) представил новую продуктовую функцию – диалоговое окно с ИИ-помощником на главной странице, который в режиме реального времени отвечает на вопросы пользователей о новостях. Он формирует ответы на основе данных из проверенных федеральных СМИ и собственных материалов «Рамблера», оставляя ссылки на первоисточники. Это первый подобный сервис в медиа, и он позволит получать точную информацию даже о тех событиях, которые происходят прямо сейчас, не попадаясь на эмоциональные триггеры фейков.

Новостной ИИ-помощник оптимизирует процесс поиска информации в разрозненных верифицированных источниках. Пользователю достаточно сформулировать вопрос в едином интерфейсе, чтобы получить структурированный и оперативный ответ. Вопрос может быть как абстрактный: «Расскажи, какие последние новости России», так и на любую конкретную тематику: «Что сказал Президент на программе ″Итоги года″?», или о происходящем в режиме реального времени: «Что происходит с самолетом Москва-Пхукет?»

Сервис работает на базе нейросети ГигаЧат от Сбера и не ограничивается суммаризацией новостей: он может ответить на уточняющие вопросы и дать необходимый для понимания контекст. При этом есть ссылки на источники, по которым пользователи могут узнать больше.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co: «Мы создаем инструменты, которые делают потребление информации удобнее и честнее для пользователя. Сегодня человеку важно не просто получать новости, а понимать смысл события и самое важное – быть уверенным в информации. Новый диалоговый ИИ-ассистент позволяет задать любой вопрос и сразу получить проверенный ответ со ссылками на верифицированные источники. Это технологический шаг, который помогает сохранить доверие к медиа в эпоху фейков и делает ″Рамблер″ островком безопасной информации, куда приходят за подтвержденными фактами. Решение поможет за несколько секунд узнать о любом событии, быть уверенным в правдивости деталей и не тратить драгоценное время».

Запуск новостного ИИ-помощника – часть стратегического развития «Рамблера» как первого в России LLM-портала, в котором технологии искусственного интеллекта расширяют пользовательские сценарии, помогают осознанно потреблять проверенную информацию и полезный контент, усиливают журналистику и формируют новые стандарты медиасервисов.