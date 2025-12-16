Доходы авторов контента «ВКонтакте» выросли вдвое в 2025 году

Авторы оригинального контента заработали на видео и нативных форматах «ВКонтакте» вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба VK.

Рост обеспечил качественный авторский контент и продуктовые обновления инструментов монетизации.

В 2025 году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Уходящий год стал рекордным и для нативной рекламы. Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, число подключеных сообществ превысило 69 тысяч. Прирост обеспечил новый формат монетизации через рекламу товаров и получение процента с каждой продажи.

С момента перезапуска партнерской программы средний доход авторов вырос в 8 раз. Количество оригинальных авторов, которые подключились к программе, выросло на 22,6%.

Самыми востребованными категориями у подписчиков по итогам года стали развлечения, хобби и творчество, бьюти-тематика, комьюнити по интересам, образование и блоги инфлюенсеров. Совокупная аудитория бизнес-сообществ увеличилась на 292 млн подписчиков.