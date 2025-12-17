Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр из-за России

Рейтинговое агентство Fitch поместило Euroclear Bank и Euroclear Holding в список «негативный» из-за планов по использованию замороженных активов Банка России. Решение Fitch распространяется на долгосрочный рейтинг устойчивости (Viability rating) Euroclear, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer default rating) на уровне F1+ и рейтинг исполнения им долговых обязательств.

Решение агентства стало ответом на возросший правовой риск и риск ликвидности эмитента в связи с планами Еврокомиссии по использованию замороженных активов ЦБ для предоставления репарационного кредита Украине. Как только у Fitch появится достаточно информации о решении европейских политиков в отношении этих средств, агентство определится с рейтингом Euroclear.

18-19 декабря состоится саммит ЕС, где странам союза предстоит определить дальнейший режим пользования замороженными активами. Если будет принято решение в пользу предоставления Украине репарационного кредита, то впоследствии это решение должно быть реализовано на уровне как всего ЕС, так и каждой из его стран-участниц.

Предоставление репарационного кредита предполагает использование замороженных активов, размещенных в финансовых институтах ЕС. Киев погасит эту ссуду только в случае, если Москва выплатит ему репарации.

12 декабря страны ЕС уже одобрили бессрочную заморозку российских активов. Эта мера исключает возврат средств, даже если санкции будут сняты. Ответным действием со стороны Банка России стало направление искового заявления на сумму более чем 18 трлн рублей в Арбитражный суд города Москвы.