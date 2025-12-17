Amazon может вложить $10 млрд в OpenAI

Корпорация Amazon ведёт переговоры о крупных инвестициях в разработчика ChatGPT — компанию OpenAI.

По словам источника Reuters, потенциальная сделка может оценить компанию в более чем $500 млрд.

Ожидается, что Amazon может вложить в OpenAI около $10 млрд, однако детали переговоров «очень подвижны».

Данный шаг подчёркивает способность OpenAI, которая ранее уже заключила крупную сделку с корпорацией Microsoft, расширять партнёрство и привлекать капитал. Инвестиции могут стать частью более широкого раунда финансирования.

Ранее компания представила новую модель для генерации изображений GPT Image 1.5. Новинка позиционируется разработчиками как ответ на нейросеть Nano Banana Pro от Google.