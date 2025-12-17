В России выросло количество банкротств IT-компаний

В 2025-м 630 ИТ-компаний подали заявление на банкротство — это на 28% больше прошлогоднего результата, пишут «Известия» со ссылкой на отчет сервиса проверки контрагентов Rusprofle. Общее число российских ИТ-компаний — около 20,6 тысяч, в то время как в 2022 году, на фоне ухода многих зарубежных вендоров, их было почти вдвое больше — 37,9 тысяч.

При составлении отчета аналитики учитывали компании и индивидуальных предпринимателей с ОКВЭД 26 — «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» и его подкатегории, ОКВЭД 62 — «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» со всеми подкатегориями, ОКВЭД 63 — «Деятельность в области информтехнологий» со всеми подкатегориями.

В Минцифры не согласились с выводами Rusprofile, сославшись на собственную статистику, согласно которой в 2025-м ликвидировались около 150 компаний. В Rusprofile обратили внимание, что министерство ведет учет по собственному реестру, аккредитация в котором носит добровольный характер, более того, к ней есть ряд дополнительных требований. Аналитики сервиса же ссылаются на открытые данные ЕГРЮЛ.

Партнер ComNews Research Леонид Коник в целом считает, что противоречий между данными ведомства и Rusprofile нет, поскольку сервис опирается на сведения от самих компаний, которые изъявили желание обанкротиться, и, если они действительно дойдут до ликвидации, то их в своей статистике увидят и Минцифры, просто позднее.

Консенсусом между аналитиками и представителями министерства стало же утверждение о том, что общее число ИТ-компаний в России растет: если в январе ноябре 2024-го зарегистрировались 42 тысячи новых организаций, то в этом году – 48,4 тысяч.

Говоря о причинах роста числа банкротств ИТ-компаний, источник газеты предположил, что охлаждение стало следствием невозможности получить кредит – банки либо перестали их выдавать, либо предлагали взять деньги под заградительный процент, апеллируя к нехватке свободных средств. В то же время от активного спроса на импортозамещение заказчики перешли в режим экономии, добавила партнер веб-интегратора ITECH Евгения Круглова.

Подытоживая, Коник отметил, что на пике хайпа как ИТ-компании аккредитовывались многие фирмы, не имеющие с технологиями ничего общего. Уже в 2025-м сектором заинтересовалась Федеральная налоговая служба, а в следующем, 2026-м, портфель льгот для них изрядно похудеет (фактически останется только околонулевой НДС), поэтому те компании, которые регистрировались соответствующим образом только ради налоговых послаблений, сейчас ликвидируются.