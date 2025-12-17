В России планируют перезапустить льготное кредитование бизнеса

Власти планируют перезапустить льготную программу инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей со следующего года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Стратегии корпорации МСП до 2030 года. Документ был представлен на заседании совета директоров 16 декабря. Представитель корпорации подтвердил изданию, что такая тема действительно обсуждалась.

Речь идет о программе инвестиционного кредитования, которую реализует Банк России совместно с Минэкономразвития и корпорация. По ней планируется удвоить лимит до 200 млрд рублей, пояснил представитель КМСП газете. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. Кроме того, минимальный размер кредита планируется снизить вдвое — до 25 млн рублей. В текущей версии только 20% от суммы кредита можно направить на оборотные кредиты, а минимальный заем составляет 50 млн рублей.

Помимо сферы туризма, производства, логистики, IT и научно-технической деятельности программа станет доступна МСП в креативных индустриях, приграничных регионах и для малых технологических компаний. Ставка по программе рассчитывается как ключевая минус 3,5%. Среднесрочный прогноз ЦБ предполагает, что в 2026 году ставка составит 13–15%, отмечает издание.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса для реализации долгосрочных инвестиционных проектов действует с 2022 года. Уже более 1,6 тысячи предпринимателей воспользовались этим инструментом и привлекли 189 млрд рублей кредитов для реализации инвестпроектов, рассказал генеральный директор КМСП Александр Исаевич. Бизнес проявляет большой спрос на оборотные средства, поэтому было принято решение по расширению контура и условий программы, отметил он. Сейчас вносятся необходимые коррективы для перезапуска программы с новой архитектурой в январе следующего года.