Burberry подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии сегмента люкс Burberry подал три заявки в РФ на регистрацию товарных знаков названия, логотипа и узора тартан, выяснил корр. ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы "Берберри лимитед" 15 декабря 2025 года из Великобритании.

Товарные знаки регистрируются по двум классам (№ 18 и 25) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают изделия из кожи, аксессуары, обувь и головные уборы.

28 апреля 2022 года французско-американский косметический концерн Coty ("Коти") сворачивает деятельность в России. В компанию Coty входят около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen ("Александр Маккуин"), Bottega Veneta ("Боттега Венета"), Burberry ("Берберри"), Calvin Klein ("Кельвин Кляйн"), Chloe ("Клоэ"), Gucci ("Гуччи"), Hugo Boss ("Хуго Босс"), Kylie Skin ("Кайли Скин"), Marc Jacobs ("Марк Джейкобс"), Miu Miu ("Миу Миу") и Tiffany ("Тиффани").