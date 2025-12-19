TikTok подписал сделку о продаже американского подразделения

TikTok заключил соглашение о продаже своего бизнеса в США совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на внутреннее письмо генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу.

Сделка ставит точку в затянувшемся процессе, в рамках которого китайская материнская компания ByteDance была вынуждена передать американское подразделение местным владельцам, чтобы снизить риски для национальной безопасности США.

Как следует из внутреннего документа, сделка должна состояться 22 января. Согласно ей, 45% акций будут принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX. Совместное предприятие будет отвечать за защиту данных в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения.

25 сентября президент США подписал указ о передаче контроля над TikTok американским корпорациям, что позволило сервису продолжить работу в стране. Стоимость компании была оценена в $14 млрд. Власти ранее неоднократно откладывали введение полной блокировки платформы.