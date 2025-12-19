Правительство РФ нашло способ спасти РЖД от долгов и убытков

Чтобы снизить долговую нагрузку РЖД, превышающую $50 млрд, правительство распорядилось продать один из самых дорогих активов компании — башни Moscow Towers в «Москва-Сити», сообщает Reuters.

Это решение стало ответом на отказ в прямой бюджетной поддержке в размере 200 млрд рублей. Сумма сделки составила 193,1 млрд рублей (около $2,4 млрд). Госкомпания могла потратить на башню всю чистую прибыль в 2024 году, это 170,1 млрд руб.

В 2025 году РЖД столкнулась с убытками, что обострило проблему обслуживания кредитов. Продажа недвижимости призвана предотвратить резкий скачок тарифов на железнодорожные перевозки.