Wildberries запустила платформу экспресс-доставки еды и товаров

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила платформу экспресс-доставки еды и товаров, сообщили в пресс-службе компании.

«РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс» в мобильном приложении Wildberries. Платформа объединит товары с экспресс-доставкой и самовывозом из магазинов партнеров маркетплейса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Экспресс» представляет собой отдельную витрину внутри приложения, где можно выбрать товары, доступные для получения от одного до четырех часов. На ней представлены категории со срочным спросом: от продуктов питания и готовой еды до аптечных товаров, живых цветов и продукции повседневного спроса.

При этом перейти на платформу можно со страницы каталога в приложении. При входе пользователь указывает адрес доставки – на его основе система формирует витрину с доступными товарами и продавцами. Она включает в себя разделы с категориями товаров, акционные подборки, а также отдельные полки магазинов с предложениями партнеров, работающих в формате экспресс-доставки или самовывоза товаров.

Как уточняется, функционал уже доступен для российских пользователей в мобильном приложении маркетплейса, а в следующем году платформа начнет работать и на его сайте.