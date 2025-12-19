«Озон банк» получил лицензию на брокерскую деятельность

Банк России предоставил Озон-банку лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Решение принято 19 декабря 2025 года. Новый статус позволит кредитной организации официально совершать операции с ценными бумагами по поручению клиентов.

Банк последовательно продолжает укреплять свои позиции на финансовом рынке. В начале ноября он уже получил дилерскую лицензию для развития инструментов репо, а в начале декабря УК «Озон управление активами» получила лицензию от регулятора. Весной 2025 года ЦБ признал Озон-банк значимым игроком на рынке платежных услуг России.