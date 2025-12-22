Цены авиабилетов в новогодние праздники проверят в России

Федеральная антимонопольная служба ведет мониторинг цен на авиабилеты для внутренних перевозок России в период новогодних праздников, передает «МИР 24.

«ФАС контролирует стоимость авиабилетов в период новогодних праздников. Служба организовала мониторинг стоимости авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках в новогодние праздничные дни по 302 маршрутам, — говорится в сообщении ведомства.

Полученные данные направляются в профильные ведомства для выработки мер по регулированию ситуации в авиационной сфере, отметили в ФАС. При значительном росте цен служба проводит детальный анализ доходов и расходов авиакомпаний с целью выявления возможных нарушений.

Кроме того, служба проверяет, насколько коммерческая политика перевозчиков соответствует реальной рыночной конъюнктуре. В рамках этой работы ФАС уже запросила у авиакомпаний информацию по ряду направлений для обеспечения прозрачности и предотвращения злоупотребления доминирующим положением.

Ведомство подчеркивает, что в случае обнаружения нарушений готово оперативно принять меры для защиты прав потребителей и восстановления справедливых рыночных условий.

